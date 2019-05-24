Plastik öğütücü makinasına düşen genç feci şekilde can verdi

Esenkent Mahallesi bulunan geri dönüşüm toplama merkezinde çalışan 17 yaşındaki Nurullah Karakuş, pet şişelerin öğütüldüğü makineye atık plastik atarken dengesini kaybederek, içine düştü. Karakuş’un makinenin içine düştüğünü gören işçiler makineyi durdurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Karakuş, itfaiye ekipleri tarafından makinenin içinden çıkarıldı. İlk müdahalesi burada yapılan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karakuş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karakuş’un cenazesi defnedilmek üzere memleketi Urfa’ya gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İSTANBUL,(DHA)