Poligondaki intiharda çiftlikbank iddiası

Başakşehir’de bulunan bir poligonda gözetmen eşliğinde atış yaptığı sırada aniden elindeki tabancayı kendisine doğrultarak kalbine tek el ateş ederek intihar eden Recep Ataş’ın cenazesi Adli Tıp’taki işlemlerinin ardından ailesi tarafından alındı. Ataş için Arnavutköy Taşoluk TOKİ Konutları Sultan Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı kılındı.

İNTİHARIN ALTINDAN ÇİFTLİKBANK İDDİASI

İntiharın ardından aile büyük şok yaşarken Kazım Ataş, oğlunun Çiftlikbank’a para yatırmak için bankadan kredi çektiğini ve çektiği krediyi ödeyemediği için bunalımda olduğunu söyledi. Kazım Ataş, “Çiftlikbank’a da para yatırmıştı. 40 bin lira çekmiş oraya yatırmıştı. Orası da batınca çocuğumun borcu faiziyle 65 bin lira oldu. Biraz kendi parası vardı, 40 bin de başka yerden çekip Çiftlikbank’a yatırmıştı. O batıp gidince çocuk bunalıma girdi” şeklinde konuştu

Aileyi yakından tanıyan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı İbrahim Menteşe ise “Babası ve annesinin çok mağdur olduğunu, çok üzgün olduğunu, bankadan kredi çekip Çiftlikbank’a yatırdığını ve bankanın avukatlarının da sürekli arayarak sıkıştırdığını biliyoruz. Faizler artınca ümitsizliğe kapılarak hayatına son verdiğini söylediler” diye konuştu. (DHA)