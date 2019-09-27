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Polis Akademisi komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı: PAEM 2000 komiser yardımcısı alınacak!

Polis Akademisi komiser yardımcısı ihtiyacını karşılamak üzere 200'ü kadın, 1800'ü erkek olmak üzere toplam 2.000 (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacak. Adaylar başvuru şartlarının neler olduğunu merak ediyor.

16:08 -
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Polis Akademisi komiser yardımcısı adayı öğrenci alımı: PAEM 2000 komiser yardımcısı alınacak!

Polis Akademisi tarafından paylaşılan duyuruya göre 200'ü kadın, 1800'ü erkek olmak üzere toplam 2.000 (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacak.

PAEM BAŞVURU KILAVUZU 

KOMİSER YARDIMCISI ÖN BAŞVURU

2000 KOMİSER YARDIMCISI ALINACAK

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) alınacak öğrenci adaylarının 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 200’ü kadın, 1800’ü erkek olmak üzere toplam 2.000 (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacaktır.

Ön Başvuru işlemleri 17 – 27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

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