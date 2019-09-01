Polis Akademisi yayınladı: 2000 komiser yardımcısı alınacak!

Emniyet Teşkilatının komiser yardımcısı ihtiyacını karşılamak üzere 200'ü kadın, 1800'ü erkek olmak üzere toplam 2.000 (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacak. Adaylar başvuru şartlarının neler olduğunu merak ediyor. İşte Polis Akademisi tarafından yayınlanan duyuru…

2000 KOMİSER YARDIMCISI ALINACAK

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) alınacak öğrenci adaylarının 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 200'ü kadın, 1800'ü erkek olmak üzere toplam 2.000 (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacaktır.

Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.