Polis alımı başvuruları ne zaman bitecek? POMEM başvuru ücreti ne kadar?

Her yıl bünyesine binlerce polis adayı ekleyen POMEM için yeni alımların nasıl yapılacağını ve başvuru şartlarının neler olduğunu merak ediyor. İşte Polis Akademisi başvurularında aranan şartlar ve POMEM giriş sınavı kılavuzu hakkında merak edilenler…

POLİS AKADEMİSİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

POMEM için ön başvurular “https://www.pa.edu.tr/” adresinden ya da e Devlet üzerinden yapılabiliyor.

POMEM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 130.00 TL (Yüz otuz) 14 Ekim 2019 saat 09:00'dan 25 Ekim 2019 saat 17:00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “26. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırılacaktır

KONTENJANLAR

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu 5 bin 40’ı erkek, 560’ı kadın, önlisans mezunu 1260’ı erkek, 140’ı kadın olmak üzere toplam 7 bin öğrenci alımı yapılacak.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2018 veya 2019 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2018 veya 2019 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.