Polis Arap kılığına girdi, tarihi eser kaçakçılarını yakaladı

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirildi. İstanbul Kaçakçılık Polisi özellikle zengin Araplara tarihi eser satan bir şebeke belirledi. Şüphelilerin, polise yakalanmamak için çok dikkatli çalıştığı belirlendi. Arap zenginlerle irtibata geçen şüphelilerin, emin olmadan buluşma gerçekleştirmedikleri anlaşıldı. Şüphelilerin Arap kültürünü çok iyi bildiğini tespit eden polis, buna göre bir plan yaptı.

ARAP KÜLTÜRÜNÜ ÖĞRENDİLER

Arkeolog polisleri de bünyesinde barındıran Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'nde çalışan ve Arapça bilen 3 kişi belirlendi. Polisler Arap kültürünü öğrenmeleri için kursa gönderildi. Üç ay süren kurs boyunca, arkeolog polisler de tarihi eserlerle ilgili bilgi verdi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Kurs süresinin ardından, polis, tarihi eser kaçakçılarıyla irtibata geçti. Kendilerini Arap iş adamı olarak tanıtan polisler görüşmelerde güven sağlamayı başardı. Şebeke üyeleri ellerindeki tarihi eser fotoğraflarını Arap zannettikleri polislere gönderdi. Görüşme yapan polis, beğendiği bazı parçaları alabileceğini söyledi. Bunun üzerine pazarlık yapıldı. Anlaşmanın ardından buluşma için adres belirlendi.

ARAP KILIĞINA GİRDİLER

Operasyon için kurs alan iki polisle, Arapça bilmeyen bir kadın memur görevlendirildi. Kadın polise konuşmaması için talimat verildi. Arap kıyafetleriyle buluşma noktasında giden ekip, tarihi eserleri görünce operasyon startı verildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı.

TARİHİ ESERLER KURTARILDI

Operasyon kapsamında bin 239 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserler arasında Roma Dönemi'ne ait 1 “Mezar Steli” Roma ve Bizans Dönemine ait olduğu değerlendirilen 8 Mermer heykel, farklı dönemlere ait 485 gümüş ve bronz sikke farklı dönemlere ait 745 adet faklı form ve ebatlarda bronz ve metal obje ele geçirildi.