‘Polis ayağımı kırdı’ diyen yaşlı kadın, sopayla saldırmış!

İstanbul'da işlem yaptırmak için gittiği noter katibinin polis eşi tarafından darp edildiğini iddia eden 66 yaşındaki Fatma Çamur’un yakınlarıyla birlikte polise, notere ve katibe saldırdığı ortaya çıktı. Güvenli kamera kayıtlarına yansıyan arbede anında Fatma Çamur’un polisin başına sopayla defalarca vurduğu görülüyor. Kayıtlarda polisin eşine de saldıran Çamur’un yürüyerek olay yerinden ayrıldığı görülüyor. Fatma Çamur’un damadının de olaydan sonra iki elindeki bıçaklarla notere giderek polis memurunun eşinin üzerine yürüdüğü tehditler savurduğu öğrenildi. O anlar kamera kayıtlarında da görülüyor.

Şişli'deki Beyoğlu 42'inci Noter'deki olay 2 Ocak günü meydana geldi. İddiaya göre, 66 yaşındaki Fatma Çamur; oğlu, kızı, kızının nikahsız yaşadığı eşi ve bazı yakınlarıyla birlikte notere gitti. Noter Katibi Semra E., Fatma Çamur'un işlemini yaptırırken, yaşlı kadının oğlu yönlendirme yaptı. Semra E. bunun yasal olmadığını belirterek, müdahale edilmemesini istedi. Bunun üzerine tartışma başladı. Tartışma arbedeye dönüştü. İddiaya göre, içeridekiler durumu sakinleştirmek istedi. Yakınlarıyla birlikte dışarıya çıkan Fatma Çamur'un oğlu Güven Çamur, geri dönerek notere kafa attı. Daha sonra da iddiaya göre, küfür ederek merdivenlerden inmeye başladı.

DIŞARIDA BEKLEYEN KOCASINI ARADI

Yaşananlar üzerinde Noter Katibi Semra E., polis memuru olan kocası A.E.'yi aradı. Olaydan kısa süre önce, yeni satın aldığı motosiklet için notere giden ve evrakları bıraktıktan dışarıda eşini bekleyen polis A.E., karısının araması üzerine koşarak noterin bulunduğu binaya girdi. Bu sırada küfürler savurduğu iddia edilen Güven Çamur'la karşılaştı. Polis memuru “Kime küfür ediyorsun” deyince arbede yaşandı.

SOPAYLA POLİSE VURDU

Arbede sırasında, Güven Çamur'la kavga eden polis memuruna, iddiaya göre Fatma Çamur ve yakınları da saldırdı. Fatma Çamur'un yerden aldığı bir sopayla polis memurunun başına vurduğu da belirtildi. Polis A.E.'nin iddia ettiği o anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, Fatma Çamur'un yerden aldığı bir çekpas sopasıyla polis memuruna defalarca vurduğu görülüyor. İddiaya göre bu darbeler polis memuru A.E.'nin serçe parmağının kırılmasına sebep oldu.

NOTER KATİBİNE SALDIRDI

Çamur sopayla polisin başına vururken, bir süre sonra oğlunun da dışarıdan aldığı metal çöp kutusunu polis memuruna fırlatmaya çalıştığı görülüyor. Görüntülerde, arbede sırasında A.E.'nin ittiği kadının düştüğü de görülüyor. Ayağa kalkan Fatma Çamur'un daha sonra Noter Katibi Semra E.'nin üzerine yürüyerek vurmaya çalıştığı da kameralara yansıyor. İki kadının kavgasını çevredekiler ayırıyor. Fatma Çamur ve yakınları olaydan sonra yürüyerek binadan ayrılıyor.

İKİ ELİNDE BIÇAKLA TEHDİT ETTİ

Fatma Çamur'un kızı S.Ç. ile 5 yıldır nikahsız yaşadığı iddia edilen Orhan K.'nın da olaydan sonra notere yeniden gittiği de ortaya çıktı. İki elinde bıçak bulunan Orhan K.'nın noter çalışanlarını tehdit ettiği öğrenildi. O anlar güvenlik kameralarında da yansıdı. Görüntülerde şüphelinin elinde bıçaklarla Polis Memuru A.E.'nin eşinin üzerine yürüdüğü görülüyor. Plastik tabureyle kendisini savunmaya çalışan Semra E. geri çekilirken, içerdekilerin müdahale etmemesi dikkat çekti. Bir noter çalışanının kolundan tuttuğu saldırgan, üzerine yürüdüğü Semra E.yi tehdit ederek, noterden ayrıldığı öğrenildi. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

SERBEST KALDI

Olayın arından başlatılan soruşturmada Güven Çamur gözaltına alındı. Daha önceden yaralama, yağma ve uyuşturucu kullanmaktan kaydı bulunduğu belirtilen Çamur işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Güven Çamur, adli kontrol hükmü uygulanarak serbest bırakıldı.

ESKİ ÇALIŞTIĞI HASTANEYE GİTTİ

Oğlu serbest kalan Fatma Çamur, ayağındaki alçıyla savcılığa giderek şikayetçi olduğunu söylerken, basın mensuplarının karşısına çıktı. Polis memurunun ayağını kırdığını iddia eden Çamur'un, daha önce çalıştığı hastaneye giderek ayağını alçıya aldırdığı iddia edildi.