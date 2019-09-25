Polis baskınından kaçırılan konsomatrisler operasyonla yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta Fatih, Aksaray'daki 9 gece kulübüne operasyon düzenledi. Yapılan bir ihbar üzerine başlatılan operasyonda, konsomatris çalıştıran gece kulüplerinin, polis baskınlarından kurtulmak için “Rüşvet ağı” ve “Erkete” sistemi kurduğu ortaya çıkarıldı. Dosya kapsamında aralarında eğlence mekanlarının yöneticileri, erkete olarak kullanılan şüpheliler, polise rüşvet vermek için para toplayan 2 kardeş ve 5 devriye polisinin bulunduğu 22 ismi gözaltına alındı.6 polis ise dosya kapsamında şüpheli olarak ifadeye çağrıldı.

27 KONSOMATRİS KADIN

Polis ekiplerinin, ilk operasyonda girdiği eğlence mekanına 3 gün önce yeniden baskın düzenlendiği de öğrenildi. İddiaya göre; polisin 14 Eylül'deki ilk baskınında, eğlence mekanının yetkilileri, ekiplerin farklı adreslere girdiği haberini aldı. Bunun üzerine, yabancı uyruklu konsomatris kadınlar, polise yakalanmamaları için hızla mekandan çıkarıldı. Ekipler gece kulübüne girince şüpheli bir durumla karşılaşmadı.

KONSOMATRİSLERİ KAÇIRIYORLARDI

Polis ekipleri kadınların gece kulübünden çıkarıldığını gösteren görüntüleri ele geçirince aynı mekana ikinci kez operasyon düzenledi. Bu sefer şüpheliler konsomatrisleri kaçırmak için fırsat bulamadı. 27 yabancı uyruklu kadın yakalandı. Konsomatrislerin polisten kaçırılma ve yakalanma anları da kameralara yansıdı. Yakalanan yabancı uyruklu kadınların, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildiği öğrenildi.

ERKETE'LER POLİSLERİ TAKİP EDİYORMUŞ

Baskında, gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, operasyonlarla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre, Aksaray'daki 9 gece kulübü, polis baskınlarından kullanmak için “Erkete” sistemi geliştirdi. Erketeler, araçlarıyla dolaşarak Aksaray'daki devriye polis ekiplerini takip ediyordu. Ekiplerin gece kulüplerine yönelmesi halinde erketeler, eğlence mekanlarının yöneticilere bilgi veriyordu. Kumar oynatılması, sigara içilmesi, sahte içki satışı gibi yasadışı uygulamalar hızla son veriliyor, deliller saklanıyordu. Konsomatrislik yapan kadınlar ise çevre otellere kaçırılıyordu.

ERKETE YAKALANDI, OPERASYON BAŞLADI

Organize polisinin 14 Eylül'deki operasyonu öncesinde, şebekenin erketelerinden birinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesi yakınında olduğu belirlendi. Telefon baz sinyallerinden tespit edilen şüphelinin, polis toplanmaları halinde takip yapmak için beklediği değerlendirildi. Ekipler, Aksaray'a gitmek üzere emniyetten çıkacakken, “Bekleyin” talimatı verildi. Kullandığı otomobil belirlenen “Erkete” düzenlenen operasyonla polis yakalandı. Gece kulüplerine baskın düzenleyecek ekipler, erketenin yakalanmasının ardından yola çıktı.

RÜŞVET ALARAK GÖZ YUMDULAR

Organize ekiplerinin tespitine göre; “Erkete” sistemiyle yetinmeyen eğlence mekanı işletmecileri, bazı polislerden bilgi almak için rüşvet ağı kurdu. İddiaya göre, gece kulüpleri işletmecileri, baskınlardan önce bilgi almak için rüşvet karşılığında bazı polislerle anlaştı. Rüşvet alan “Köstebek” polisler, baskınlardan ve denetimlerden önce eğlence mekanlarına bilgi verdi. Ayrıca bu işletmelere karşı yapmaları gereken, sigara, sahte içki, kumar denetimleri de gerçekleştirilmedi. Başka eğlence mekanlarının kapanma saatlerinde uyarıda bulunan “Köstebek” polisler, rüşvet aldıkları mekanların sabaha kadar açık kalmasına göz yumdu.

PARALAR KEBAPÇI KARDEŞLERE

Polisin çalışmasında, rüşvet çarkının nasıl çalıştığı da ortaya çıktı. İddiaya göre, rüşvet çarkını bir kebapçıda çalışan E.A. ve A.A. isimli kardeşler yönetiyordu. İki kardeş Cuma, Cumartesi, Pazar günleri gece kulüplerine uğrayarak farklı miktarlarda para alıyordu. İddiaya göre, haftada yaklaşık 40 bin lira toplanıyordu. Paralar kebapçı kardeşler, gece kulüplerine baskınlar öncesi bilgi veren “Köstebek polisler” ve 9 gece kulübüne ayrıcalık sağlayan ekipler arasında paylaşılıyordu.

ŞİFRE “DAVETSİZ MİSAFİR”

Kendi arkadaşlarının düzenlediği operasyonları, yas dışı uygulamalarda bulunan eğlence mekanlarına bildiren polislerden bazılarının, gece kulübü sahipleriyle telefon görüşmeleri de ortaya çıkarıldı. İddiaya göre o görüşmede bir gece kulübü sahibini arayan polis, ekip arkadaşlarının gerçekleştireceği denetim öncesinde, “Davetsiz misafirlerin var. Bir saate kadar gelecekler” diyor. “Anladım” cevabını alan “Köstebek” polisin “Artık bizi unutmazsın” cümlesiyle görüşme son buluyor. Diğer bir polis ise “Sizin oraya geliyorlar” diyerek polis baskını hakkında bilgi veriyor.

3’Ü POLİS 14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderilen 5'i polis 22 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü polis 14 kişi tutuklanırken; İkisi polis, 8 şüpheli hakkında adli kontrol hükmü uygulandı.

POLİSLER AÇIĞA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü dosya kapsamında adı geçen 11 polis hakkında idari işlem de yapıldı. Gece kulüplerinden rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 polis ve ifadesine başvurulan 6 polis açığa alındı. İl Emniyet Mustafa Çalışkan daha önceki konuşmalarında, “Çürük Elma” adını verdiği suça karışan polislere göz yumulmayacağını belirtmişti.