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Polis başörtülü erkek hırsızları arıyor

Erzurum'un Horasan ilçesinde tanınmamak için başörtü takarak bir işyerini soyan iki erkek hırsız polis tarafından aranıyor.

12:48 -
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Polis başörtülü erkek hırsızları arıyor

Olay, dün gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeni Kars Caddesi üzerindeki bir markette meydana geldi. İşyerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yüzlerini saklamak için başörtü takıp, kadın pardösüsü giyinen 2 soyguncu ön kapıdan içeri giremeyince arka taraftaki pencerenin korkuluklarını sökerek girdi.

Sabah iş yerini açmaya gelen Mahmut Toprak, rafların dağıldığını fark edince güvenlik kamera görüntülerini izledi. İş yerine hırsızların girdiğini gören Toprak polisi aradı.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler bölgede inceleme başlattı. Polis, işyerinden çok sayıda sigara ve bozuk para çalan hırsızların yakalanması için işyerinin ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Son güncelleme: android-time 12:49 26.07.2019
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