Polis haftası kutlama sözleri: Polis teşkilatı 174 yaşında! Polis haftası tebrik mesajları ve şiirleri…

Türk Polis Teşkilatı mensupları 10 Nisan Salı günü hem 174. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Güvenlik güçlerinin bu mutlu gününde yanında olduğu hissettirmek isteyenler ise en yeni Polis Haftası kutlama mesajlarını arıyor. Polisler haftası kutlama tebrik mesajları sözleri haberimizde bulabilirsiniz. 174. kuruluş yıldönümünü kutlayacak Türk Polis Teşkilatı Türk 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul’da kurulmuştu. Polis Haftası mesajlarına, sözlerine ve Polis Günü ile ilgili şiirler…

POLİS HAFTASI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Ülkemizin dört bir köşesinde fedakarca çalışarak milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıldönümü kutlu olsun.

Vatandaşların can güvenliği uğruna kendi canlarını vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun.

Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah’tan rahmet, onların yakınlarına da, halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum.

Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun

Polis Haftası ve Polis Günü nedeniyle bu zor, zorluğu ölçüsünde de onurlu görevlerini büyük bir özveriyle ve insan sevgisiyle yerine getirmekte olan tüm emniyet mensuplarını takdir ve sevgiyle selamlar Polis Haftalarını kutlarım

Vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun.

10 Nisan, “Polis Günü”, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olarak gördüğü Türk Polisine minnettarlığımızın bir ifadesi olarak armağan ettiği bir şükran günüdür. Türk Polisi, gösterdiği olağanüstü gayretlerle yaptığı hizmetler sonucunda, Milletinin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır. Teşkilat mensuplarına da sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.

Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şevkatli olmalıdır.

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POLİS HAFTASI ŞİİRLERİ

DOST KALEMLER

Soğuk demez sıcak demez kış demez

Yağmur demez yağış demez yaş demez

Ekmek demez yemek demez aş demez

Görevinin başındadır fedakar Polis

M.M.REVANLI

POLİS

Bir askeri bilirim, birde polisi

Gece gündüz demez, çalışır hepsi

Durmadan çalar hep, sirenin sesi

Bu sesle burdayım, diyendir polis…

Sorunumuz varsa, ona koşarız

Asayişi sağlar, rahat yatarız

Varlığıyla huzur, güven duyarız

Kötüye korkulu, rüyadır polis…

Suçluyu yakalar, içeri tıkar

Narkotik, cinayet, hepsine bakar

Araçlar yollarda, onunla akar

Bizlere kol kanat, gerendir polis…

Mangal gibi yürek, vardır onlarda

Gözleri karadır, tüm olaylarda

Düşünmez kendini, çatışmalarda

Severek canını, verendir polis…

Eve hırsız girse, haber ver gelsin

Yolda kaza olsa, anında bitsin

Görevi mümkün mü, saymakla bitsin

Muhtaca uzanan, bir eldir polis…

Halim AKIN

POLİS AMCA

Kovun gitsin hüznünüz

Neşe dolsun yüzünüz

Mutlu geçsin ömrünüz

Polis Amca,Polis Amca

Güvenliktir tüm işiniz

Hak,adalettir gücünüz

İnsanlıktır seçiminiz

Polis Amca,Polis Amca

Adil olmak esas görev

Hakkaniyet gerçek ödev

Gönül “kabe kırmadan sev

Polis Amca,Polis Amca

Cana,mala destek sizde

Mazlumlara kuvvet sizde

Adalete güven bizde

Polis Amca,Polis Amca

Sayenizde işimize

Rahat gelip gidiyoruz

Yiyip içip geçiyoruz

Polis Amca,Polis Amca

Helal olsun yediğiniz

Şifa olsun içtiğiniz

Mübarektir göreviniz

Polis Amca,Polis Amca

Zalimlere yağan “lav”sın

Dürüstlere karlı dağsın

Rabbim sizleri korusun

Polis Amca,Polis Amca

Kötüleri aranızdan

Atmak gerek safınızdan

Leke çıkmaz hum ayından

Polis Amca,Polis Amca

Akbaş Yaşar takdir eder

Ahlaklıya hürmet eder

Namusluya verir değer

Polis Amca,Polis Amca

POLİSİMİZ

Göğsünde nakışlı, şerefi şanı.

Silahı kınında yiğit polisim.

Bileğinde halka, tetikte canı.

Mazlumun yanında yiğit polisim.

Polistir suçluyu arayıp bulan.

Düşmandır sizlere terörle yılan.

Sancağını canın üstünde kılan.

Yıldızı şanında yiğit polisim.

Aman vermez, terör esen yellere.

İlham olur vatan diyen dillere.

Zincir vurur kirli olan ellere?

Cananı canında yiğit polisim.

Sevmez sizi yere bakan zihniyet.

Ülkemizin asayişi emniyet.

Ulu tanrım polisime yardım et.

Bayrağı kanında yiğit polisim.

Sayesinde suçlu şimdi delikte.

Kuvveti var trafikte çevikte.

Asayişi sağlar hepsi birlikte.

Hakanlar hanında yiğit polisim.

Ramazandan polisime beyitler.

Halkımızın emniyeti yiğitler.

Gururumuz topraktaki şehitler.

Vatanın bağrında yiğit polisim.

Ramazan Kurt

TÜRK POLİSİ

Türk polisi, Türk polisi,

Severiz biz hepinizi,

Kim ne derse desin size,

İnanmayın, kanmayın,

Millet sever hepinizi,

Türk polisi, Türk polisi,

Severiz biz hepinizi,

Gece gündüz demeden,

Ekmek yemek yemeden,

Edirne'den Erzurum'a,

Gidersiniz seve seve,

Doyamadan yavrunuza,

Bu vatan, millet uğruna,

Nice canlar verirsiniz,

Türk polisi, Türk polisi,

Severiz biz hepinizi,

Her daim çalışırsınız,

Yakalarsın hırsızı, uğursuzu,

Minnettardır bu millet,

İhtiyarı, genci, yetişkini,

Severiz biz polisimizi.

Münevver Erilmez