Polis haftası kutlama sözleri: Polis teşkilatı 174 yaşında! Polis haftası tebrik mesajları ve şiirleri…

Türk Polis Teşkilatı mensupları 10 Nisan Salı günü hem 174. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Güvenlik güçlerinin bu mutlu gününde yanında olduğu hissettirmek isteyenler ise en yeni Polis Haftası kutlama mesajlarını arıyor. Polisler haftası kutlama tebrik mesajları sözleri haberimizde bulabilirsiniz. 174. kuruluş yıldönümünü kutlayacak Türk Polis Teşkilatı Türk 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul’da kurulmuştu. Polis Haftası mesajlarına, sözlerine ve Polis Günü ile ilgili şiirler…
POLİS HAFTASI MESAJLARI VE SÖZLERİ
Ülkemizin dört bir köşesinde fedakarca çalışarak milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıldönümü kutlu olsun.
Vatandaşların can güvenliği uğruna kendi canlarını vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun.
Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah’tan rahmet, onların yakınlarına da, halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum.
Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun
Polis Haftası ve Polis Günü nedeniyle bu zor, zorluğu ölçüsünde de onurlu görevlerini büyük bir özveriyle ve insan sevgisiyle yerine getirmekte olan tüm emniyet mensuplarını takdir ve sevgiyle selamlar Polis Haftalarını kutlarım
Vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun.
10 Nisan, “Polis Günü”, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olarak gördüğü Türk Polisine minnettarlığımızın bir ifadesi olarak armağan ettiği bir şükran günüdür. Türk Polisi, gösterdiği olağanüstü gayretlerle yaptığı hizmetler sonucunda, Milletinin gönlünde taht kurmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşamaktadır. Teşkilat mensuplarına da sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.
Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şevkatli olmalıdır.
POLİS HAFTASI ŞİİRLERİ
DOST KALEMLER
Soğuk demez sıcak demez kış demez
Yağmur demez yağış demez yaş demez
Ekmek demez yemek demez aş demez
Görevinin başındadır fedakar Polis
M.M.REVANLI
POLİS
Bir askeri bilirim, birde polisi
Gece gündüz demez, çalışır hepsi
Durmadan çalar hep, sirenin sesi
Bu sesle burdayım, diyendir polis…
Sorunumuz varsa, ona koşarız
Asayişi sağlar, rahat yatarız
Varlığıyla huzur, güven duyarız
Kötüye korkulu, rüyadır polis…
Suçluyu yakalar, içeri tıkar
Narkotik, cinayet, hepsine bakar
Araçlar yollarda, onunla akar
Bizlere kol kanat, gerendir polis…
Mangal gibi yürek, vardır onlarda
Gözleri karadır, tüm olaylarda
Düşünmez kendini, çatışmalarda
Severek canını, verendir polis…
Eve hırsız girse, haber ver gelsin
Yolda kaza olsa, anında bitsin
Görevi mümkün mü, saymakla bitsin
Muhtaca uzanan, bir eldir polis…
Halim AKIN
POLİS AMCA
Kovun gitsin hüznünüz
Neşe dolsun yüzünüz
Mutlu geçsin ömrünüz
Polis Amca,Polis Amca
Güvenliktir tüm işiniz
Hak,adalettir gücünüz
İnsanlıktır seçiminiz
Polis Amca,Polis Amca
Adil olmak esas görev
Hakkaniyet gerçek ödev
Gönül “kabe kırmadan sev
Polis Amca,Polis Amca
Cana,mala destek sizde
Mazlumlara kuvvet sizde
Adalete güven bizde
Polis Amca,Polis Amca
Sayenizde işimize
Rahat gelip gidiyoruz
Yiyip içip geçiyoruz
Polis Amca,Polis Amca
Helal olsun yediğiniz
Şifa olsun içtiğiniz
Mübarektir göreviniz
Polis Amca,Polis Amca
Zalimlere yağan “lav”sın
Dürüstlere karlı dağsın
Rabbim sizleri korusun
Polis Amca,Polis Amca
Kötüleri aranızdan
Atmak gerek safınızdan
Leke çıkmaz hum ayından
Polis Amca,Polis Amca
Akbaş Yaşar takdir eder
Ahlaklıya hürmet eder
Namusluya verir değer
Polis Amca,Polis Amca
POLİSİMİZ
Göğsünde nakışlı, şerefi şanı.
Silahı kınında yiğit polisim.
Bileğinde halka, tetikte canı.
Mazlumun yanında yiğit polisim.
Polistir suçluyu arayıp bulan.
Düşmandır sizlere terörle yılan.
Sancağını canın üstünde kılan.
Yıldızı şanında yiğit polisim.
Aman vermez, terör esen yellere.
İlham olur vatan diyen dillere.
Zincir vurur kirli olan ellere?
Cananı canında yiğit polisim.
Sevmez sizi yere bakan zihniyet.
Ülkemizin asayişi emniyet.
Ulu tanrım polisime yardım et.
Bayrağı kanında yiğit polisim.
Sayesinde suçlu şimdi delikte.
Kuvveti var trafikte çevikte.
Asayişi sağlar hepsi birlikte.
Hakanlar hanında yiğit polisim.
Ramazandan polisime beyitler.
Halkımızın emniyeti yiğitler.
Gururumuz topraktaki şehitler.
Vatanın bağrında yiğit polisim.
Ramazan Kurt
TÜRK POLİSİ
Türk polisi, Türk polisi,
Severiz biz hepinizi,
Kim ne derse desin size,
İnanmayın, kanmayın,
Millet sever hepinizi,
Türk polisi, Türk polisi,
Severiz biz hepinizi,
Gece gündüz demeden,
Ekmek yemek yemeden,
Edirne'den Erzurum'a,
Gidersiniz seve seve,
Doyamadan yavrunuza,
Bu vatan, millet uğruna,
Nice canlar verirsiniz,
Türk polisi, Türk polisi,
Severiz biz hepinizi,
Her daim çalışırsınız,
Yakalarsın hırsızı, uğursuzu,
Minnettardır bu millet,
İhtiyarı, genci, yetişkini,
Severiz biz polisimizi.
Münevver Erilmez