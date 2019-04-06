Polis haftası kutlanıyor! Polis Haftasına özel klip ve Polis Haftası etkinlikleri…

Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türk Polis Teşkilatı’nın 174. kuruluş yıl dönümü programı belli oldu. Buna göre, kuruluş yıl dönümü etkinlikleri 8-12 Nisan’da gerçekleştirilecek. Program kapsamında, 9 Nisan’da Cebeci, Gölbaşı ve Karşıyaka’daki polis şehitlikleri ziyaret edilecek. Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde şehitler için mevlit okutulacak, bir otelde şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verilecek. Etkinlikler, 10 Nisan’da Anıtkabir ziyaretiyle devam edecek. Akşam saatlerinde de TRT Arı Stüdyosu’nda resepsiyon verilecek, canlı olarak Polis Günü Özel Konser programı düzenlenecek. Ayrıca 8-12 Nisan’da Kızılay Metro Çarşısı’ndaki sanat galerisinde 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi vatandaşlarla buluşturulacak.

POLİS HAFTASI İÇİN ÖZEL KLİP

Her yıl 1-10 Nisan tarihleri arasında kutlana “Polis haftası” kapsamında hazırlanan videolarda, düzenlenen operasyonlardan kesitler ve 2018 yılında suç ve suçluyla mücadelede elde edilen başarı verileri yer aldı.

Özel Harekat ve Eğitim Şube Müdürlüğü’nün de çalışmalarının yer aldığı klipler “Biz Türkiye’nin emanetiyiz” sloganıyla son buluyor…