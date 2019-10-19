Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Polis kapıyı açtırdı, iki genç evde ölü bulundu

Aksaray'da arkadaşlarının haber alamadığı iki genç, kaldıkları evde polis ekipleri tarafından ölü olarak bulundu.

21:41 -
Haberler Gündem
Polis kapıyı açtırdı, iki genç evde ölü bulundu

Olay, Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Eşin (23) dün Konya’dan arkadaşı olan ve Ortaköy’de bir firmada çalışan Abdülahad Bulakbaşı’nın (26) yanına gezmeye geldi.

İlçede buluşan iki arkadaş akşam saatlerinde Abdülahad Bulakbaşı’nın kaldığı eve giderken, Bulakbaşı’nın evde kalan 3 arkadaşı başka bir yerde kalmak üzere evden ayrıldı.

İLGİLİ HABERYabancı işçileri taşıyan servis kaza yaptı: 2 ölü 11 yaralıYabancı işçileri taşıyan servis kaza yaptı: 2 ölü 11 yaralı

Gece evde kalan iki gençten bugün haber alamayan arkadaşları eve geldi. Arkadaşlarından haber alamayan gençler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir marifeti ile kapıyı açtırırken, 2 gencin cansız bedeni ile karşılaştı. Evde yapılan arama ve incelemelerde iki gencin küçük mutfak tüpünde çay demledikleri ve daha sonra tüpü açık unuttukları belirlendi.

İLGİLİ HABERÜniversiteli 2 kızın hayatını kaybettiği kaza kameradaÜniversiteli 2 kızın hayatını kaybettiği kaza kamerada

Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından iki gencin cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Gençlerin kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsiden sonra netleşeceği belirtildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.  İHA

Aksaray Çay Gül Haber kaza Konya Mersin Niğde Ölüm Polis Ukrayna
Son güncelleme: 21:50 19.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more