Polis kazdıkça eroin çıktı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında zehir şebekelerine yönelik 12 ayrı operasyon düzenledi. Bahçelievler, Çatalca, Ataşehir, Küçükçekmece, Fatih, Güngören, Başakşehir, Arnavutköy ve Pendik'te düzenlenen baskınlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ise 300 kilo eroin, 210 kilo skunk, 624 ecstasy hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun 26 milyon lira değerinde olduğu belirtildi.

DEDEKTÖR KÖPEK BELİRLEDİ

Polis ekiplerinin baskın yaptığı adreslerden birinin Çatalca'daki bir TIR parkı olduğu öğrenildi. Parkta uyuşturucu bulma eğitimli dedektör köpeklerle arama yapıldı. Köpeklerin tepki verdiği bahçedeki bazı alanlarda polis kazı yaptı. İki noktadaki kazılarda çuval ve poşetler içerisinde eroin ele geçirildi. Ele geçirilen 300 kilo eroinin 65 kilosu kazılarda, kalan bölümünün ise TIR'ın zeminindeki zulalarda bulunduğu öğrenildi.

ELEBAŞLARI YAKALANDI

Narkotik ekiplerince düzenlenen baskında yakalanan şüphelilerin birbirleriyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Sokaklarda uyuşturucu satan şüphelilere narkotik madde temin eden ve yurt dışına eroin kaçırmaya çalışan şüphelilerin tamamı tutuklandı. Narkotik ekipleri, son olarak 12 operasyonda yakalanan şüphelilerin elebaşlarına baskın düzenledi. Baskında ismi açıklanmayan bir uyuşturucu baronu ile 7 yardımcısı yakalandı.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerin işlemi sürüyor.