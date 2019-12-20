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Polis memuru erkek arkadaşını öldürüp intihar etti

İzmir'in Çiğli ilçesinde Sibel Y., polis memuru olan erkek arkadaşı Fatih Y.'yi tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

07:32 -
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Polis memuru erkek arkadaşını öldürüp intihar etti

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Fatih Y.’nin göreve gelmemesi üzerine endişelenen mesai arkadaşları, telefona da cevap vermemesi şüphelendi.

Yapılan araştırmanın ardından meslektaşları polis Fatih Y.’nin kız arkadaşı Sibel Y.’nin evine gitti.

EVE GİREN EKİPLER CANSIZ BEDENLERLE KARŞILAŞTI

Zile basmalarına rağmen cevap alamayan polisler, kapıyı çağrılan çilingir yardımıyla açtı. İçeri giren polisler korkunç manzara ile karşılaştı. Fatih Y. ile Sibel Y.’yi kanlar içinde yerde yatarken bulan polisler, sağlık ekiplerine haber verdi.

FOTO: DHA

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde polis ile kız arkadaşının yaşamını yitirdiğini belirledi.

layla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu adreste Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde ve cesetlerin bulunduğu alanda yaptıkları ilk incelemede, Sibel Y.’nin tabancayla polis memuru Fatih Y.’yi öldürdükten sonra intihar ettiğini tespit edildi. Ayrıca silahın da Sibel Y.’nin yakınında bulunduğu öne sürüldü.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine gelerek bilgi aldı. Fatih Y. ve Sibel Y.’nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.(DHA)

Cinayet Emniyet Emniyet Müdürü Haber intihar izmir Polis Sağlık söz
Son güncelleme: 07:41 20.12.2019
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