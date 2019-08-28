Polis müdürleri çocuklarının okul kaydı için ‘tayin’ bekliyor

EGM'nin Mayıs-Haziran ayında gerçekleştirdiği Doğu'dan-Batı'ya, Batı'dan-Doğu'ya tayinlerin bir kısmı Temmuz'da gerçekleşmişti. Bu tayinlerle birlikte çocuklarının lise sınav tercihlerini yapmakta zorlanan binlerce polis ailesi derin bir nefes almıştı. Temmuz ayındaki tayinlerle, polis, baş polis, komiser yardımcısı, komiser, baş komiser rütbesindeki 21 bin 733 polisin yerinin değiştirilirken, üst rütbelerdeki amir ve müdürlerin yer değişiklikleri gerçekleştirilmedi.

YAŞANAN GECİKMELER NEDENİYLE SORUN YAŞANIYOR

Haftalardır tayin bekleyen yüzlerce polis amir ve müdürü açıklamanın gecikmesi sebebiyle çocuklarını okula kaydettiremiyor. Okulların 9 Eylül Pazartesi günü açılacak olması ve doğuda erken başlayan kış şartları sebebiyle gecikmeden evini taşımak isteyen amir ve müdürler, tayinlerin açıklanmasını ve sorunlarının çözülmesini bekliyor.

SORUNLAR YAŞANIYOR

“Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama Yer Değiştirme” yönetmeliğine göre atama dönemi her yıl Mayıs-Haziran ayları olarak gösteriliyor. Bu döneme göre, kira sözleşmesi yapan, çocuklarının eğitimini ve tatilini planlayan polisler, yaşanan gecikmeler sebebiyle sorun yaşıyor.