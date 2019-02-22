Polis otosunda tecavüz davasında karar

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu polis S.E (27). ve tutuksuz polis R.Y. (28) ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan sanık S.E., cinsel ilişkiye girmediğini söyleyerek, “Ben bu suçu işlemedim. Sadece aramızda yakınlaşma oldu. P.T. benim elimi tuttu. Benim penceremden bakılınca ben bu suçu işlemedim. 6 yıllık polis memuruyum. 6 yıldır kadınlar, çocuklar olsun herkese yardımcı oldum. Sadece bir kişinin beyanıyla karşınıza bu şekilde gelmek beni utandırıyor. Böyle bir olayı bende tasvip etmiyorum, beraatimi talep ediyorum” dedi.

“BU OLAYDA BENİM NUTKUM TUTULDU''

Duruşmada ekip otosunda bulunan diğer sanık polis memuru R.Y. ise mağdur P.T.'yi zorlamadıklarını ileri sürdü. Sanık R.Y., şöyle konuştu; “Ekip otosunun içinde S.E. ile P.T. arasında cinsel ilişki gerçekleşmedi. Sadece öpüşme boyutunda kaldı. 15 aylık polis memuruyum. Ben meslek hayatımda ilk kez böyle bir olayla karşı karşıya kaldım. Olay günü sanık S.E.'nin yanında ikinci günümdü. Kendisi benim bir nevi amirim pozisyonundaydı. Bu olayda benim adeta nutkum tutuldu. Olumlu ya da olumsuz bir davranışta bulunmadım. İkimizde iftira kurbanıyız. Beraatimi istiyorum”

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık R.Y’nin “Nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım” suçundan cezalandırılması için gerekli kasıt unsurları oluşmadığını belirterek, sanığın bu suçtan beraatine karar verdi. R.Y.'ye “Suçu bildirmeme” suçundan iyi hal indirimi de uygulayarak 5 ay hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme, bu ceza hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasını hükmetti.

‘NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI' SUÇUNDAN 12 YIL HAPİS

Mahkeme, tutuklu sanık S.E içinse “Nitelikli cinsel saldırı” suçundan suçun işleniş şekli, özellikleri ile sanığın kastının yoğunluğunun dikkate alarak, sanığın 12 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkisini de dikkate alınarak, bu durumun sanığın lehine takdiri hafifletici sebep kabul edilerek cezayı 10 yıl hapse düşürdü.

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İDDİANAMEDEN

İddianamede olayın Beylikdüzü'nde 6 Ocak 2018'de meydana geldiği anlatılıyor. iddianamede S.E.'nin “Nitelikli cinsel saldırı” suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi isterken, diğer şüpheli R.Y.'nin de “Nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım etme” ve “Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi” suçlarından 6 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapsi talep ediliyor.