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Polis, sahibine ‘tasmasını tak’ dediği köpeğin saldırısına uğradı

Sivas'ta tasmasız gezdirilen köpeğin sahibini uyaran polis memuru köpeğin saldırısına uğradı. Kol ve bacaklarından yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

09:28 -
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Polis, sahibine ‘tasmasını tak’ dediği köpeğin saldırısına uğradı

Alınan bilgiye göre, Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru O.G. (27) Cumhuriyet Meydanı’nda sahibi
tarafından gezdirilen köpeğin ağız tasmasının takılmasını istedi.

Bu sırada köpek, O.G.’ye saldırdı. Kol ve bacağından yaralanan polis memuru O.G. ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Köpeği ile birlikte olay yerinden kaçan ve ismi öğrenilemeyen şüpheli kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Köpek, Sivas Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

SİVAS (AA)

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