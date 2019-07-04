Polis şark tayinleri açıklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından her yıl Mayıs-Haziran aylarında gerçekleşen 1'inci ve 2'inci bölgeler arası tayinler açıklandı. Şark tayini olarak da bilinen atamalarda polis, baş polis, komiser yardımcısı, komiser ve başkomiser rütbesine kadar olan personelin görev yerlerinin belirlendiği öğrenildi. Polisler, yeni bir ile görevlendirildiği yada çalıştığı şehirde kaldığı bilgisini POLNET üzerinden görebilecek.

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Şark tayinlerinin açıklanmasıyla, polis forumlarında yer alan bir çok sorun da çözümlenmiş oldu. Şark tayinleri geç açıklanmadığı için, bazı polisler 3 Temmuz'da başlayan 12 Temmuz'da sonuçlanacak lise tercihlerini yapamadıklarından şikayetçiydi. Bazı polisler ise kalıp kalmayacakları belli olmadığı için ev sahipleriyle sorun yaşıyordu. Kamu kurumunda çalışan diğer memurların ataması daha önce yapıldığı için bazı polisler gidecekleri illerde kiralık ev bulamayacaklarından endişeleniyordu.

Yapılan açıklamayla polisler derin bir nefes almış oldu.