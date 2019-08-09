Polis sosyal medyadan iz sürdü ‘Corn Yılanı’ ve ‘Kral Yılan’ ele geçirildi

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, sosyal medya üzerinden yabani hayvan satan bir şüpheliyi belirledi. Gözlükçü de çalışan M.T. isimli bir şüphelinin sattığı yılanlarla ilgili çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, telefonla şüpheliyle irtibata girdi. M.T., ikisi Corn Yılanı biri Meksika Kral Yılanı türü 3 yılan için pazarlık yaptı. Her bir yılan için 1850 liraya anlaşma sağlandı.

Ekipleri Küçükçekmece'de şüphelinin çalıştığı iş yerine gitti. M.T.'den yılanları getirmesi istendi. Şüpheli, satışı yasak olan yılanları getirince, polisler kimliklerini açıkladı. Gözaltına alına M.T. emniyete götürüldü. Yılanlara ise el konuldu.

Şüpheliye 5607 sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Ayrıca şüpheliye yılan başına 6 bin lira ceza kesileceği öğrenildi. Yılanların ise yedi emin olarak hayvanat bahçesine teslim edileceği belirtildi.