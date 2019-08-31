Polis şüphelendi, sahte altın ve dolar çetesi çökertildi

Sahte altın ve dolar çetesi, uygulama yapan polis ekiplerinin dikkati sayesinde çökertildi. Esenyurt, Fatih Mahallesi, Bahçeyolu Caddesi üzerinde, içinde 2 kişi bulunan bir otomobilden şüphelenen polis ekipleri, aracı durdurdu. Polisin şüphelendiği kişilerin yabancı uyruklu Hamid H. İle Muhammed S. olduğu anlaşıldı. Polis ekiplerinin sorguladığı şüpheliler, sahte altın ve dolarla insanları dolandırdıklarını itiraf ettiler.

HEPSİ YABANCI UYRUKLU

Polis ekipleri şüphelilerin piyasaya sahte altın ve dolar sürdüğünü belirleyince çalışmalara derinleştirildi. Şüphelilerin sahte altın ve dolarları Yeşilkent ve Gökevler mahallelerindeki 3 lüks dairede sakladıkları anlaşıldı. Adreslerin belirlenmesinin ardından operasyon kararı alındı. Adreslere giren ekipler, yabancı uyruklu Hüseyin E., Arif El Muhammed, Heysem A., Faris H., Ahmed E., Mohamed A., İbrahim A., Ahmed Muhammed A., Kusay C., gözaltına alındı.

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YÜZLERCE SAHTE ALTIN

Gözaltına alınan şüphelilerden Kusay C.'nin üzerinde 480 adet altın sahte altın sikke ele geçirilirken adreslerde yapılan aramalarda, 4 bin 225 sahte altın, 156 bin dolar sahte banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden biri serbest kalırken, diğer şüpheliler tutuklandı.