Polis tayin sonuçları belli oldu mu? EGM polis şark tayin yerlerini açıkladı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan polis tayinleri için nefesler tutuldu. Binlerce polis ve ailesini yakından ilgilendiren tayinler EGM’nin gerçekleştireceği işlemlerin ardından yayımlanacak. Emniyet Genel Müdürlüğü, polis tayin sonuçları için herhangi bir tarih bildiriminde bulunmadı. Ataması yapılan personel POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek.

2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki personelin atama ve yer değiştirme işlemleri ise Yüksek Değerlendirme Kurulu toplantısının tamamlanmasının ardından yapılacak. Yüksek Değerlendirme Kurulunun çalışmaları ise sonraki haftalarda gündeme gelecek.