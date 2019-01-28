Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Polisi dua ederek kandırmak istedi ama…

Karabük'te, polis tarafından aranan ve saklandığı mezarlıkta dikkati çekmemek için dua eden cezaevi firarisi yakalanarak cezaevine gönderildi

18:46 -
Haberler Gündem
Polisi dua ederek kandırmak istedi ama…

Alınan bilgiye göre, hakkında “hırsızlık” suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Selehattin A. (25), Karabük T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan firar etti. Cezaevi yetkilileri, bunun üzerine durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentin giriş ve çıkışlarını tutarak mahkumu yakalamak için harekete geçti.

İLGİLİ HABERCezaevi firarisi istediği şarkı çalınmayınca 6 kişiyi yaraladıCezaevi firarisi istediği şarkı çalınmayınca 6 kişiyi yaraladı

MEZARLIĞA SAKLANDI

Zobran köyü mezarlığında saklandığı belirlenen hükümlü, polis ekiplerini görünce dikkati çekmemek için mezar başında dua etti. Durumdan şüphelenen polis ekiplerinin mezarlığa girmesi üzerine hükümlü kaçmaya başladı. Havaya ateş ederek “dur” ihtarında bulunan polis ekipleri, kovalamaca sonucu hükümlüyü yakaladı. Jandarma ekiplerine teslim edilen hükümlü, sağlık kontrolünün ardından cezaevine götürüldü. AA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 18:50 28.01.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more