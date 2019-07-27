Polisin öldüğü kavgada ‘Cumhur İttifakı’ detayı! MHP harekete geçti…

Olay, Edremit'te Narlı Mahallesi'ne bağlı Mıhlı mevkiindeki plajda 23 Temmuz günü öğle saatlerinde meydana geldi. Edremit'e tatil için gelen yazlıkçılarla, AKP Edremit İlçe Başkanı Yaşar Karabulut’un kardeşi, işletmeci Yüksel Karabulut arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, tatilci grubun arasında bulunan İstanbul Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Kadir Ozan Yüce olaya müdahale etmek istedi. Aracına giderek tabancısını alan Yüce havaya birkaç el ateş etti. İşletmeci Yüksel Karabulut da tabancasını polis memuruna ateşledi. Yaralı halde yere düşen polis memuru, Karabulut'u vurdu.



Yaşanan çatışmada seken kurşunlar çevrede bulunan Mehmet Çoşkun ve Emine Yılmaz’a isabet ederek yaralanmalarına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olan polis memuru Kadir Ozan Yüce, gelen ilk ambulansla özel hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan işletmeci Yüksel Karabulut ve diğer iki yaralı da ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Yüksel Karabulut’un hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

“SİZİN YÜZÜNÜZDEN İŞLERİM BOZULDU”

Tabancasıyla dehşet saçan Yüksel Karabulut'un, halk plajında ‘kaçak’ büfe işlettiği, ancak büfedeki usulsüzlükler sebebiyle vatandaşlar tarafından belediye ve kaymakamlığa şikayet edildiği ortaya çıktı. Zabıta ekipleri tarafından ceza kesilen Karabulut'un, bunun üzerine plajda bulunan vatandaşlarla “Sizin yüzünüzden işim bozuldu” diye çıkışıp, tartıştığı öğrenildi.

MHP VE AKP İLÇE BAŞKANLARI ORTAKLAŞA İŞLETİYORMUŞ

Söz konusu büfeyi MHP Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı ile AKP Edremit İlçe Başkanı Yaşar Karabulut'un ortaklaşa işlettikleri iddia edildi. Cinayet önceside de büfenin ortaklarından olarak gösterilen MHP İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı’nın yıkım için gelen jandarmaya karşı koyma görüntüleri günyüzüne çıktı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüye çok sayıda tepki gelmesi üzerine başkan Kabaklı gece saatlerinde MHP Genel Merkezi tarafından görevden alındı. AKP İlçe Başkanı Yaşar Karabulut’un da istifa ettiği öğrenildi.

MHP’Lİ BAŞKANDAN JANDARMAYA TEPKİ

Görüntülerde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi zabıtalarına ve ilçe jandarma ekiplerine direnen MHP İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı’nın onlara çok sert sözler sarf ettiği görülüyor. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, Jandarma komutanının “Siz yukarıyla görüşün, bağlayın. Biz emir kuluyuz. Geldiğimiz gibi gideriz” dediği Kabaklı’nın ise “Senin ağzını burnunu kırarım” diye karşılık verdiği anlaşılıyor.