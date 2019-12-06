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Polisin otomobilinde 121 kilo esrar çıktı!

Bolu'da yol kontrolü sırasında durdurulan bir polise ait otomobilin içinde 121 kilo 200 gram esrar çıktı.

14:12 -
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Polisin otomobilinde 121 kilo esrar çıktı!

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Anadolu Otoyolu’ndaki yol kontrolü sırasında şüphelendikleri otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeğiyle gerçekleştirilen aramada aracın bagajındaki valizde 121 kilo 200 gram esrar ile tütünle karışık 1.84 gram esrar ele geçirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Aracı kullanan Diyarbakır’da görevli polis memuru Bayram A. (32) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, “uyuşturucu madde ticareti” suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

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