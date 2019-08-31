Polisle çatışıp suçluyu hastaneden kaçırmak istediler!

30 Ağustos tarihinde polis ekiplerince gözaltına alınan S.K. ile ismi öğrenilemeyen diğer kişi, adli muayene için polis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine getirildi.

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15 KİŞİYLE GELDİLER

Burada muayenesi yapılan S.K. ve ismi öğrenilemeyen diğer kişi çıkışta yaklaşık 15 kişilik silahlı bir grup tarafından hastaneden kaçırılmak istendi.

Koşarak hastanenin kantin bölümünde bekleyen araca binerek kaçan şahısları durdurmak için polis ekipleri havaya ateş etti. Polis kaçan S.K.’yı vurarak etkisiz hale getirdi ve kaçmasına imkan vermedi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Bu sırada tabancalardan çıkan mermiler, hastanenin camlarına isabet etti. Polis ekiplerinin çalışması sonrası yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İHA