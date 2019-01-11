Polislikten atıldı, zehir çetesi kurdu!

İstanbul Polisi, sokaklarda uyuşturucu satan bir zehir şebekesine operasyon düzenledi. Haklarında yakalama kararı olan, 25 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şebeke elebaşının daha önce meslekten atılan bir polis memuru olduğu ortaya çıktı. Evinde “Torbacı” olarak adlandırılan 10 da zehir satıcısı çıkan şebeke elebaşının 101 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Operasyon, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirdi. Polis ekipleri özellikle Fatih'te uyuşturucu satan bir şebekeyi belirledi.

Yapılan çalışmalarda çetenin liderinin rüşvet aldığı için polislikten ihraç edilen eski bir polis memuru olduğu ortaya çıktı. Ekiplerin 3 ay boyunca takip ettiği şebekeye sabah saatlerinde baskın düzenlendi. Fatih, Zeytinburnu, Pendik ve Maltepe'de düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin adreslerinde, farklı türde ve çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

EVİNİ KOĞUŞA ÇEVİRMİŞ

Operasyonda; 4 yıl önce açığa alınan ve 3 ay önce meslekten ihraç edilen eski polis memuru İsmail P. de yakalandı. İsmail D.'nin Fatih'teki evine yapılan operasyonda, torbacı olarak adlandırılan sokaklarda uyuşturucu satan 10 şüphelinin de yakalandığı öğrenildi. Evini adeta koğuşa çeviren eski polisin, açığa alındığı tarihin ardından 101 suç olayına karıştığı da ortaya çıktı.

‘KAPKAÇ' DA VAR ‘HIRSIZLIK' DA

Şebeke elebaşının karıştığı suçlar arasında, “Yağma” “Motosiklet hırsızlığı” “Kapkaç” “Silah Kanunu'na Muhalefet” “Uyuşturucu satışı” gibi konuların bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan İsmail D. ve diğer 24 şüpheli Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.