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Polisten ceza yedikten yarım saat sonra facia: 2 ölü, 2 yaralı

Denetim yapan trafik polisleri, ailesiyle Giresun'dan Ankara'ya giden şoföre cep telefonuyla konuştuğu için ceza kesti. Yarım saat sonra ise facia yaşandı. Sürücünün kontrolünden çıkan araç devrildi, annesi ile babaannesi öldü.

12:30 -
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Polisten ceza yedikten yarım saat sonra facia: 2 ölü, 2 yaralı

Giresun’dan Ankara’ya giden Hüseyin Berber’in kullandığı 06 BT 0883 plakalı otomobil, Samsun Ankara karayolu Sarıışık mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, Berber’in annesi Hülya ile babaannesi Adile Berber hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ İLE BABASI YARALI KURTULDU

Yaralanan sürücü ile babası Mehmet Berber, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ve Jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Sürücüye kazadan yarım saat önce Tekkeköy uygulama noktasında “Araç kullanırken telefonla konuşma cezası” kesildiği öğrenildi. (AA)

Son güncelleme: 12:31 29.10.2019
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