Polisten kaçarken terör estirdi

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan ve kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 45 AF 083 plakalı otomobil, kovalamaca sırasında biri cip altı araca çarparak zarar verdikten sonra devrildi.



Kazada sürücü ve yanında bulunan kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Olayda cipi zarar gören Kaya Kanpolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, hızla gelen otomobilin park halindeki araçlara çarptıktan sonra devrildiğini söyledi. Kanpolat, kazada iki otomobilin kullanılamaz hale geldiğini anlattı. (AA)