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Polisten kaçmak isterken sıkıştı kaldı! ‘Ne işin var burada, arabayı mahvettin’

Adana'da peşindeki polislerden kaçmaya çalışırken kamyonet ile duvar arasına sıkışan hırsızlık şüphelisi itfaiye ekiplerince duvar kırılarak kurtarıldı.

android-time 07:21
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Adana'da peşindeki polislerden kaçmaya çalışırken kamyonet ile duvar arasına sıkışan hırsızlık şüphelisi itfaiye ekiplerince duvar kırılarak kurtarıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde bir kişinin el arabasıyla kömür çaldığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Bölgeye giderek çevrede bir süre araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, eşkal bilgisi verilen zanlı İ.Ş’yi kendilerinden saklanmaya çalışırken park halindeki kamyonetle bir evin bahçe duvarı arasına sıkışmış buldu.

İHA

İHA

Şüpheliyi bulunduğu yerden çıkartamayan ekipler itfaiyeden yardım istedi.

“Ne işin var burada, arabayı mahvettin”

Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri, önce çevredeki vatandaşların yardımıyla kamyoneti çekerek bu kişiyi kurtarmaya çalıştı.

İHA

İHA

Aracın hareket ettirilememesinin ardından olay yerine gelen kamyonet sahibi, İ.Ş’ye “Ne işin var burada, arabayı mahvettin.” diyerek tepki gösterdi.İtfaiye ekipleri, kamyonetin çalıştırılıp hareket ettirilmesi durumunda zanlının yaralanacağını değerlendirmesi üzerine bahçe duvarını kırarak şüpheliyi bulunduğu yerden çıkarttı. Gözaltına alınan İ.Ş, daha sonra polis merkezine götürüldü.

İHA

İHA

 

İHA

İHA

AA

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Son güncelleme: android-time 07:3916.01.2019
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