Polisten kuyumculara “ayar” operasyonu

Operasyon, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren olay, aldıkları altınların ayarının, takıların üzerinde belirtilenden daha düşük olduğunu söyleyen mağdurların şikayetiyle ortaya çıktı. İstanbul Mali polisinin yaptığı araştırmalarda takıların dış kaplamasının üzerinde yazan ayarlar eşleştiğini ancak iç bölümde “bakır” yoğunluğu yüksek, düşük ayarlı altın olduğu anlaşıldı. Bazı takıların ise üzerinde 18 ayar yazmasına rağmen, altın oranın düşük bakır oranın daha yüksek olduğu anlaşıldı.

125 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Ekipler, yapılan çalışmaların ardından “Ayarı düşük altın” sahtekarlığı yapılan 5 atölye ve çok sayıda satış yeri tespit etti. Yapılan operasyonda 125 şüpheli belirlenirken, sahte altın üretilen atölyelerse mühürlendi.

90 GÖZALTI

Çalışmaların ardından, örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları anlaşılan şüphelilere yönelik İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Nevşehir, Sivas, Tokat, Yalova, Bolu, Niğde ve Çorum'da eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda, 90 şüpheli gözaltına alınırken, 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, piyasaya sürülmek üzerine ayarlarıyla oynandığı değerlendirilen, 93 bilezik, 196 Reşat altın, 13 kolye, 5 kolye başlığı, 14 yüzük ele geçirildi.

AYARLARI DÜŞÜRÜYORLAR

İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Uzmanlar, altında yapılan bu dolandırıcılıkla 24 ayar bileziklerin bakır oranı artırılarak 18 ayara düşürüldüğünü belirtiyor. Yani 20 gramlık bir bilezikte olması gereken altının yüzde 20 kadarı bakırla değiştiriliyor. Eritilmiş altına bakır katan şebekeler bu şekilde her 4 bin liralık bilezikte 800 lira haksız kazanç elde ediyor. İçi yoğun bakırlı, dışı altın kaplama olan bilezik ve takılarda ise vurdun çok daha büyük oluyor.

TAKI NASIL ÜRETİLİR

Takıların üretiminde ilk aşamada modeller belirleniyor. Gümüş yada farklı bir metala işlenen model, kauçuk bir kalıbını içerisine yerleştiriliyor. Daha sonra presle fırınlanan kalıp, ortadan özel bir yöntemle kesiliyor. Yeni hazırlanan kalıba kuyumcu kazanların eritilen özel mum dolduruluyor. Mumların donmasının ardından kalıplar açılıyor. Takılar önce mum olarak ortaya çıkıyor. Bir tarafından kibrit uzunluğunda uç bırakılan mumlar, çubuk şeklindeki bir muma diziliyor. Ağaç dallarını andıran takıların çevresi, silindir biçiminde çelik kabın içerisine konuluyor. Ardından silindirin içerisine alçı dolduruluyor. Dondurulan alçı yüksek sıcaklıktaki bir fırına konuluyor. Mumlar bu fırında erirken, alçının içerisinde, takıların şeklini oluşturacak boşluklar meydana geliyor. Bir sonraki işlem olarak, alçı kalıp, 12 saat boyunca fırınlanıyor. Bu işlemle alçıda kalan mumlar yanıyor. Daha sonra ise, eritilmiş altın alçı kalıplara dökülüyor. Döküm işleminin arından alçı kırılarak altın takılar çıkarılıyor. Ardından da, temizleme, cila, taş takımı gibi işlemler gerçekleştiriliyor.

Takıların ayarı ise altın dökümü sırasında belirleniyor. Eritme sırasında belli oranda katılması gereken bakır oranı artırıldıkça, altının ayarı düşüyor.