POMEM | 2019 Polis alımı için başvuru tarihi belli oldu mu? POMEM başvuru şartları…

POMEM, adaylar tarafından merakla bekleniyor. POMEM ne zaman yapılacak sorusuna cevap arayan adaylar bir yandan da polis alımı başvuru şartlarını merak ediyor. Peki 2019 polis alımı başvuru şartları neler? POMEM tarihi belli oldu mu?

24. Dönem 10 bin polis alım ilanını bekleyen adaylar, POMEM için başvuru tarihi merak ediliyor. Polis olmak isteyen adaylar, başvuruları başladığı andan itibaren Polis Akademisi internet sitesinde online olarak yapacak. Başvuru tarihleri, adaylardan istenilecek belgeler ve aranılan şartlar başvurular başlamadan önce “www.pa.edu.tr” internet sitesinden ilan edilecek. İşte POMEM başvuru detayları…

POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan erkek, kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan polis alımları hakkındaki araştırmalar devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görev almak isteyen gençler merakla ’24. Dönem POMEM sınavı ne zaman?’ sorusuna yanıt arıyor.

Hayallerindeki mesleği icra edebilmek adına polislik başvurusu yapmak isteyen bireylerin merakla beklediği süreç hakkında henüz bir açıklama yok ancak, 24. Dönem POMEM başvurularının 23. Döneme dair sürecin bitmesinin ardından başlayacağı tahmin ediliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Polis alımı için yalnızca T.C. vatandaşları başvuruda bulunabilecek.

ÖĞRENİM DERECESİ: Adayların öğrenim derecesi ise Ön Lisans ya da Lisans bölümleri olacak.

KPSS PUAN ŞARTI: Lisans mezunları, 2017-2018 yıllarında yapılan KPSS sınavlarının P3 puan türlerinden en az 60 puan, Ön Lisans mezunları ise 2016 yılında yapılan KPSS sınavının P93 pun türünden en az 70 almış olmaları halinde başvurularını gerçekleştirebilecek.

YAŞ ŞARTI: Adaylarda aranan yaş şartı ise 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak) olacak.

NOT: Yukarıdaki şartlar 23. dönem POMEM başvuruları için geçerlidir. 24. dönem başvuru şartları değişebilir.