POMEM 24. dönem başvuruları ne zaman? 2019 POMEM başvuru detayları…

POMEM başvuruları ne zaman sorusunun net bir cevabı bulunmuyor. POMEM 24. dönem başvuruları için bazı detaylar ipucu veriyor. Hayallerindeki mesleği icra edebilmek adına polislik başvurusu yapmak isteyen bireylerin merakla beklediği süreç hakkında henüz bir açıklama yok ancak, 24. Dönem POMEM başvurularının 23. Döneme dair sürecin bitmesinin ardından başlayacağı tahmin ediliyor.

MÜLAKAT SINAVINA GELİRKEN HANGİ BELGELER ALINMALI?

Adaylar Mülakat Sınavına gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ve “Nüfus Cüzdanı”nın aslını yanlarında getirecekler. Ayrıca Sınav Giriş Belgesi üzerinde belirtilen sınav tarihi ile sınav yerinde hazır bulunacaklar.

Mülakat Sınavı sonuçları ileriki bir tarihte Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacak. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğinde.

Adayların Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmaları yasak.

POMEM'DE YAŞ DEĞİŞİKLİĞİ

İçişleri Bakanlığı POMEM'lere giriş yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı. POMEM’lere girişte yaş şartı daha önce ‘18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak’ şeklindeydi. Bu madde 30 yaş şartının, 31 Aralık itibariyle değil 1 Ocak itibariyle aranacağı şeklinde değişti.