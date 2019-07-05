POMEM 25. döneme polis alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Bakan Soylu tarih verdi!

Polis alımı başvuruları ilanı henüz çıkmış değil. POMEM polis alımı başvuru detaylarının Süleyman Soylu’nun işaret ettiği tarih olan Ağustos veya Eylül 2019’da www.pa.edu.tr adresinden yayımlanması bekleniyor. İşte 25. dönem POMEM polis alımı detayları…

POLİS ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Başkanlığı’nın 25. dönem POMEM polis alımları için Ağustos sonu gibi ilana çıkacağını ifade etmişti.

BİR ÖNCEKİ ALIMDA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?

POMEM'e başvurmak için şartlar şu şekilde; Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, sağlık sorunu olmamak, fiziğinde kusuru olmamak, en az ön lisans mezunu olmak, KPSS'ye girmiş olmak, ön lisans KPSS'sinden en az 70 ile üzeri veya lisans KPSS'sinden en az 60 ile üzeri puan almış olmak, silah taşımaya engeli olmamak, madde kullanıcısı olmamak, kamu haklarından mahrum olmamak gibi şartlara adayların sahip olması gerekmektedir.