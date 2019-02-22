POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 23. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Polis Akademisi Başkanlığı’nın resmi internet adresinde duyuru ne zaman yayınlanacak merak edilirken, başvuru tarihleri, adaylardan istenilecek belgeler ve aranılan şartlar başvurular başlamadan önce “www.pa.edu.tr” internet sitesinden ilan edilecek. POMEM 23. dönem için bini kadın olmak üzere, 10 bin öğrenci adayı alınacak. 23. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM başvuruları ne zaman başlayacak?

23. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM mülakat sonuçlarının adayların erişimine açılacağı tarihe ilişkin, EGM ya da Polis Akademisi tarafından paylaşılan resmi bir bilgi yok. Ancak, 22. Dönem POMEM alımlarında mülakat sınavı 13 Haziran’da yapılmış sonuçları ise 4 Ağustos’ta yani yaklaşık 53 günlük sürede açıklanmıştı.

Bu bilgiler baz alındığında, POMEM 23. Dönem mülakat sonuçlarının şubat ayının son ya da mart ayının ilk günleri açıklanabileceği öngörülüyor.

POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Hayallerindeki mesleği icra edebilmek adına polislik başvurusu yapmak isteyen bireylerin merakla beklediği süreç hakkında henüz bir açıklama yok ancak, 24. Dönem POMEM başvurularının 23. Döneme dair sürecin bitmesinin ardından başlayacağı tahmin ediliyor.