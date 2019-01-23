POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 24. dönem polis alımı başvuruları için tarih belli mi?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından başlatılacak olan 24. Dönem POMEM başvuruları için araştırmalar sürmeye devam ediyor. Polis olmak isteyen adaylar POMEM başvurularını ne zaman yapacaklar. Başvurular, Polis Akademisi internet sitesinde online olarak yapılacak. Başvuru tarihleri, adaylardan istenilecek belgeler ve aranılan şartlar başvurular başlamadan önce “www.pa.edu.tr” internet sitesinden ilan edilecek. İşte POMEM başvuru detayları…

POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan erkek, kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan polis alımları hakkındaki araştırmalar devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görev almak isteyen gençler merakla '24. Dönem POMEM sınavı ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor.

Hayallerindeki mesleği icra edebilmek adına polislik başvurusu yapmak isteyen bireylerin merakla beklediği süreç hakkında henüz bir açıklama yok ancak, 24. Dönem POMEM başvurularının 23. Döneme dair sürecin bitmesinin ardından başlayacağı tahmin ediliyor.



BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

POMEM'e başvurmak için şartlar şu şekilde; Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, sağlık sorunu olmamak, fiziğinde kusuru olmamak, en az ön lisans mezunu olmak, KPSS'ye girmiş olmak, ön lisans KPSS'sinden en az 70 ile üzeri veya lisans KPSS'sinden en az 60 ile üzeri puan almış olmak, silah taşımaya engeli olmamak, madde kullanıcısı olmamak, kamu haklarından mahrum olmamak gibi şartlara adayların sahip olması gerekmektedir.

POMEM NEDİR?

POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi), Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.