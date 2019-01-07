POMEM detayları: 2019 POMEM başvuru tarihi belli mi? Polis alımı şartları…

POMEM hakkında gelişmeler polis alımı gerçekleştirilmesinin araştıranlar tarafından merakla bekleniyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamalarında 2019 yılında toplam 35 bin polis alımı yapılacağını açıklamıştı. 2019 POMEM başvuru şartları neler? Peki POMEM başvurularında KPSS şartı var mı? POMEM başvuruları ne zaman başlıyor?

POMEM polis alımları için başvuru tarihi merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından başlatılacak olan 24. Dönem POMEM başvuruları ne zaman yapılacak? Polis adayları heyecan içinde polis alımının başlamasını bekliyor. Başvurular, Polis Akademisi internet sitesinde online olarak yapılacak. Başvuru tarihleri, adaylardan istenilecek belgeler ve aranılan şartlar başvurular başlamadan önce “www.pa.edu.tr” internet sitesinden ilan edilecek. İşte POMEM başvuru detayları…

POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan erkek, kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan polis alımları hakkındaki araştırmalar devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görev almak isteyen gençler merakla '24. Dönem POMEM sınavı ne zaman?' sorusuna yanıt arıyor.

Hayallerindeki mesleği icra edebilmek adına polislik başvurusu yapmak isteyen bireylerin merakla beklediği süreç hakkında henüz bir açıklama yok ancak, 24. Dönem POMEM başvurularının 23. Döneme dair sürecin bitmesinin ardından başlayacağı tahmin ediliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Polis alımı için yalnızca T.C. vatandaşları başvuruda bulunabilecek.

ÖĞRENİM DERECESİ: Adayların öğrenim derecesi ise Ön Lisans ya da Lisans bölümleri olacak.

KPSS PUAN ŞARTI: Lisans mezunları, 2017-2018 yıllarında yapılan KPSS sınavlarının P3 puan türlerinden en az 60 puan, Ön Lisans mezunları ise 2016 yılında yapılan KPSS sınavının P93 pun türünden en az 70 almış olmaları halinde başvurularını gerçekleştirebilecek.

YAŞ ŞARTI: Adaylarda aranan yaş şartı ise 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak) olacak.

NOT: Yukarıdaki şartlar 23. dönem POMEM başvuruları için geçerlidir. 24. dönem başvuru şartları değişebilir.