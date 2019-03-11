POMEM mülakat sonuçları: 23. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır?

Polislik mülakat sonuçlarını öğrenmek isteyenlerin gözü kulağı Polis Akademisi tarafından gelecek açıklamalara kilitlenmiş durumda. Peki, POMEM 23. dönem mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? olis olma hayali kuran binlerce genç 23.dönem POMEM sözlü mülakat sonuçlarının ilan edilmesini bekliyor. İçişleri Bakanlığı, 23.dönem POMEM başvuruları ile alınacak polis sayısının 15 bine çıkarıldığını duyurdu. İşte merak edilenler…

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, sınav sonuçlarını, Emniyet Genel Müdürlüğünün “www.egm.gov.tr” internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının “www.pa.edu.tr” internet sitesinden TC kimlik numaraları ve e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecek. Sınav sonuçları hakkında ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacak.

KAÇ POLİS ALINACAK?

POMEM 23. dönem için bini kadın olmak üzere, 10 bin öğrenci adayı alınacak. Belirlenecek polis memuru adaylarının, 7 bin 200’ü erkek, 800’ü kadın lisans mezunu öğrencilerden, bin 800’ü erkek, 200’ü kadın ön lisans mezunu öğrencilerden oluşacak.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN?

23. dönem POMEM mülakat sonuçlarının 11 Mart’ta açıklanması bekleniyordu. Kesin olamamakla birlikte sonuçlarının en geç cuma günü açıklanması öngörülüyor.