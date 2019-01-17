POMEM mülakat yerleri ve tarihleri açıklandı!

Polis Akademisi, 23.Dönem POMEM mülakat yerlerini açıkladı. POMEM Giriş Sınavına katılan adaylar arasından mülakata girme hakkı kazananlar, mülakat yerlerini ve tarihlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden öğrenebiliyorlar. Peki mülakat sınavına giderken hangi belgeler gerekiyor? İşte 23.Dönem POMEM alımı ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

Geçtiğimiz günlerde 23.Dönem POMEM Giriş Sınavı düzenlenmişti. Polis adaylarından ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik aşamasında başarılı olanlar mülakat sınavına girmeye hak kazandı. Mülakat sınavında da başarılı olanlar Polis Akademisine kabul edilmiş olacak. Adaylar POMEM mülakat yerlerini ve tarihlerini TC kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile aşağıda yer alan linkten öğrenebilirler.

POMEM MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA

MÜLAKAT SINAVINA GELİRKEN HANGİ BELGELER ALINMALI?

Adaylar Mülakat Sınavına gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ve “Nüfus Cüzdanı”nın aslını yanlarında getirecekler. Ayrıca Sınav Giriş Belgesi üzerinde belirtilen sınav tarihi ile sınav yerinde hazır bulunacaklar.

Mülakat Sınavı sonuçları ileriki bir tarihte Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacak. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğinde.

Adayların Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmaları yasak.