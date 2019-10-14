POMEM polis alımı başvuruları başladı! POMEM başvuru şartları neler, ücret ne kadar?

Polis olmak isteyen adaylar için POMEM 7 bin polis alımı duyurusunu yayımladı. POMEM polis alımı başvuruları 14 Ekim’de yani bugün başladı ve 25 Ekim’e kadar devam edecek. İşte 26. dönem POMEM polis alımı başvurularına dair detaylar…

POLİS AKADEMİSİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

POMEM için ön başvurular “https://www.pa.edu.tr/” adresinden ya da e Devlet üzerinden yapılabiliyor.

POMEM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

KONTENJANLAR

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu 5 bin 40’ı erkek, 560’ı kadın, önlisans mezunu 1260’ı erkek, 140’ı kadın olmak üzere toplam 7 bin öğrenci alımı yapılacak.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ