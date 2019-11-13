POMEM sonuçları için heyecan dorukta! POMEM 26. dönem sonuçları açıklandı mı?

POMEM için Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi sitesine yapanlar şimdi heyecanla 26. dönem POMEM sonuçlarını bekliyor. POMEM sonuçları için Polis Akademisi Başkanlığı sonuç tarihini duyurmadı ancak sonuçların ilerleyen haftalarda açıklanması bekleniyor. POMEM sonuçları ilerleyen günlerde pa.edu.tr'de yayınlanacak.

POMEM BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA

Adayların internet üzerinden https://www.pa.edu.tr adresli resmi internet sayfasında yukarıda belirtilen tarihler arasında ön başvurularını yaptıktan sonra Şahsen Başvuru-Evrak Teslimi ile Aday Değerlendirme ve Seçme Sınav tarihleri daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr internet sayfasından ilan edilecektir.

Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası olan www.pa.edu.tr adresinden öğreneceklerdir.