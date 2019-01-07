Pompalı tüfekle üniversiteye geldi! Bu kez ucuz atlatıldı

Konya'da Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne elinde pompalı tüfekle gelen Y. D. (25), boş sınıfa girip intihar girişiminde bulundu. Polise "Kız arkadaşımla şu sıralar aram iyi değil. Onu getirin bana, yüz yüze görüşmek istiyorum" diyen Y.D., bir anlık dalgınlığından faydalanan polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Sadece birkaç gün önce Çankaya Üniversitesi'nde yaşanan acı hadisenin ardından bu kez Konya Selçuk Üniversitesi'nde pompalı tüfekle üniversiteye gelen bir genç, korku dolu anlar yaşattı…

Lise mezunu olduğu öğrenilen ve üniversite ile hiçbir bağı olmayan Y.D.'nin, İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümünde okuyan kız arkadaşı S.K ile arasının bozulması üzerine, gözdağı vermek için pompalı tüfekle kampüs alanına eli tetikte girdiği belirlendi.

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Üniversite kampüsünde çenesine dayadığı tüfekle kız arkadaşını arayan şahıs, alışveriş merkezlerinin bulunduğu bölümden iletişim fakültesine giderken ikna edilmeye çalışıldı.

Final haftası olması nedeniyle üniversite kampüsünde öğrenci sayısı az olurken iletişim fakültesinde sınavda olan öğrenciler tahliye edildi. Boş olan fakültede ikna çabalarına devam eden güvenlik güçleri yaklaşık 2 saat sonra sonuç aldı.

Ekiplerin, şahsın dalgınlığından yararlanarak elindeki tüfeği almasının ardından Y.D., gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Fakültedeki sınavlar iptal edilirken şahsın tüfeğinde 5 dolu fişek olduğu belirlendi.

Üniversitelerdeki güvenlik zafiyeti yeniden akıllara gelirken, bu kez facia emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu ucuz atlatıldı.