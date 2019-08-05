Prenses Zeynep Osman’dan İmamoğlu’na: Çok istedik sizin gelmenizi, ümidimiz oldunuz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2. Abdülhamid'in torunu olan sarayda dünyaya gelen son şehzade Ertuğrul Osman’ın eşi Prenses Zeynep Osman ve yazarımız Yılmaz Özdil'i Saraçhane'deki başkanlık makamında ağırladı.

Özdil ve Zeynep Osman'ı “hoş geldiniz” diyerek karşılayan İmamoğlu'na Zeynep Osman “Siz hoş geldiniz. Çok istedik sizin gelmenizi. Ben New York'tan gelemedim. Gelsem hemen oyumu vereceğim. Gelemedim. Ama Yılmaz beye de söyledim, herkese whatsapp mesajları e-mail mesajları, herkese söyledim; hasta olsanız da gidin, sakat olsanız da gidin. Muhakkak oy verin” karşılığını verdi.

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“ADAK ADADIM”

Özdil de “Adak adamış hanımefendi” hatırlatmasında bulununca Zeynep Osman “Öyle hakikaten adak adadım. Hani, bir yerden sonra mantalite değişimi, görüş değişimi bakış açısı değişimi şart. Siz işte bunu getirdiniz. Bu şehrin, memleketin buna ihtiyacı var. Siz bunun başlangıcı oldunuz, ümidimiz oldunuz. Yılmaz bey eksik olmasın çok ümitler içinde ama ben gelirken ‘beni bu kadar ümitlendirmeyin' dedim. Çünkü, bir sürü maniler muhakkak ki çıkacak. Ama üstesinden gelmeniz lazım” dedi.

Ekrem İmamoğlu da “Çok güçlü bir toplum var. Üstesinden geliriz inşallah tabi tek başına olacak şey değil” diye konuştu.