Prof. Ak’dan korkutan ‘ruam’ uyarısı: Kaçak üretilmiş sucukla bulaşabilir

Büyükada’da ruam hastalığına yakalanan 81 at itlaf edildi. Kaymakamlık,karantina tedbirleri kapsamında Adalar’a hayvan giriş çıkışının durdurulduğunu açıkladı.

HAYVANLARDA TEDAVİSİ YOK

Ruamın at, katır, eşek gibi hayvanlarda ortaya çıktığında, diğer hayvanlara ya da insanlara bulaşmaması için ‘itlaf’ yolundan başka bir çare olmadığını belirten İÜC Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Seyyal Ak, “Hayvanlarda tedavisi yok, yapılamıyor. Söylemesi güzel bir laf değil ama ‘itlaf’ yoluna gidiyoruz. Hayvanları öldürmek zorundayız ki diğer canlılara bulaşmasın. Ama insanlarda tedavisi olan bir hastalık” dedi.

RUAM NEDİR? Ruam tek tırnaklı hayvanlar dediğimiz hayvanlarda görülen yani at, katır, eşek gibi hayvanlarda görülen bulaşıcı ve zoonoz (insanlardan hayvanlara ve hayvanlardan insanlara geçebilen) bir hastalık. Burun ruamı, deri ruamı ve akciğer ruamı olarak görülüyor. Bu hayvanlarda dışarıya akıntılar oluyor. Apselerden dışarıya irinler çıkıyor. Bunlar çevreye bulaşıyor. Diğer hayvanlara da sudan, yemden veya yakın temastan bulaşabiliyor.

YASAL OLARAK AT ETİ TÜKETİMİ YOK AMA…

Ruam hastalığının insanlara da bulaşabileceğini ve özellikle hayvan bakıcıları birinci derecede risk altında olduğunu vurgulayan Prof. Seyyal Ak, “Türkiye’de yasal olarak at eti tüketimi yok fakat kaçak olarak bir sucuğa katıldıysa, ete katıldıysa veya satıldıysa, ortası az pişmiş ve çiğ tüketilen bir sucukla insana bulaşabilir” dedi.

TEK TEK KONTROL EDİLMESİ LAZIM

Adalar’daki hayvanların tek tek kontrol edilmesi ve sınırlardan kaçak hayvan girişinin engellenmesi gerektiğini söyleyen Prof. Ak, “Ruam özellikle İran’da çok görünüyor. Sınırlarımızın kontrol altına alınması lazım. Kaçak hayvan girmemesi lazım” diye konuştu. (DHA)