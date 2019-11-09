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Prof. Dr. İlber Ortaylı: Fesli böyle yazıyordu, tamamen cahil!

Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı bir TV programında Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaretlerde bulunan ve geçtiğimiz aylarda ölen Kadir Mısıroğlu için "Fesli böyle yazıyordu, tamamen cahil, dışarıdan empoze edilmiş, gelişmemiş beyinlerine uymuş laflar" açıklamasını yaptı.

18:06 -
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Prof. Dr. İlber Ortaylı: Fesli böyle yazıyordu, tamamen cahil!

Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu programa konuk oldu. Ortaylı, dış siyaset gündemini ve ölüm yıl dönümünde tüm yönleriyle Türkiye’nin kurucusu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ü değerlendirdi.

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“FESLİ BÖYLE YAZIYORDU”

Ortaylı, Çelik’in “Bir kesim insan, Çanakkale Savaşı’nın yönünü değiştiren ‘Almanların varlığı’ diyor” ifadesi üzerine ise şunları söyledi:

“Onun bir kesim insan demiyor, onu Türkiye coğrafyasının belirli bir bölümündeki insanlar diyor. Bir tanesi öldü, fesli böyle yazıyordu. Bir tanesi daha yazıyor bir gazetede. Bunlara bazen cevap veriyorum, burada söylemeye gerek yok. Bunların sloganı şu, ‘Çanakkale’de İngiliz komutanlarla Almanlar kavga ediyordu’. Tamamen cahil, dışarıdan empoze edilmiş, bunların geri kafalarına da uymuş.

Geri kafa derken, gelişmemiş beyinlerine uymuş laflar. Karadeniz’in dalgalarına bakarak, oturup da kahvede söylenen laflar çok manidardır. İşin kötü tarafı da var, bazı yerler maalesef Rus işgaline de uğradı biliyorsunuz. Sarıkamış’tan hemen sonra. Ve bunlar savaş dışı kaldı bu bölgeler. Buradan asker de toplanmıyor. Onun için böyle kendine göre efsaneler çıkıyor harp için. İngiliz komutanlar Çanakkale’de fevkalade beceriksiz insanlar.”

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Son güncelleme: 18:30 09.11.2019
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