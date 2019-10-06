Prof. Görür: Yıllardır söyledik kırılırsa İstanbul’da 7.2’lik deprem olur

YETKİLİLERİ UYARDI

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Görür yetkilileri uyardı . Türkiye’de aktif fay hatlarının olduğunu ve bunların her an bir deprem ortaya çıkarma ihtimalinin olduğunu belirten Görür yetkilileri deprem oluşmadan önlem almaya çağırdı. Görür Kuzey Anadolu fayının büyük oranda enerjisini attığını ancak İstanbul ve Marmara’da gerilimin 1999 depremi ile yükseldiğini ve son depremle de büyük bir deprem ortaya çıkma olasılığının yaklaştığını belirtti.

Görür şunları söyledi: “İstanbul'daki yaklaşık 70 -75 kilometrelik fayın kırılması bekleniyor. Bu fayın enerji biriktirdiğini eğer kırılırsa minimum 7.2 büyüklüğündeki deprem oluşturabileceğini yıllardan beri söyledik. Maksimum değerleri Adalar'ın güneyindeki fay hattı veya Marmara'daki fayın tümünün kırılması halinde ise 7.6 büyüklüğünde bir deprem beklenebilir.”

İSTANBUL’DAKİ SON DEPREM 7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİ TETİKLER Mİ

Profesör Görür, ayrıca İstanbul Silivri’de gerçekleşen 5.8’lik depremin 7 büyüklüğünde bir depremin meydana gelme olasılığını artırdığını belirterek oluşan depremin beklenen depremin zaman dilimini de öne çektiğini söyledi. Görür, “Ancak daha fazla etkilenmesini beklediğimiz Kuzey kesim İstanbul ve batı alanları olacaktır. 99 depreminden beri her yeri geldiğinde Marmara'da büyük bir depremi beklediğimizi söyledik. Marmara'da büyük bir depremin olma olasılığı 99 depreminden sonra ortaya çıktı. Yani 99 depremleri olmamış olsaydı enerji birikimi fazla olmayacak ve dolayısıyla Marmara'da büyük bir deprem beklemeyecektik. Ancak 99 depremi bu fayların üzerine inanılmaz bir enerjiyi yükledi 55 saniyede 250 yılda yüklenmesi beklenen enerjiyi yükledi. O yüzden biz burada büyük bir deprem bekliyoruz.” diye konuştu.