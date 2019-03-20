Programına çağırdı; söz hakkı tanımadı! İmamoğlu: Birine yaranacaksan böyle devam et

İmamoğlu, programın başında saygın bir ortam olsun dileklerinde bulunarak, “Sorunun ne şekilde sorulacağı ya da dayanağı nedir? Vesaire gibi konularda karşı tarafın söz hakkı vardır cevap verir. İkna olmak zorunda değilsiniz sadece burada polemik üretilmesin sadece burada saygın bir ortam olsun. Bana bazen derler gideceğim yerden ‘Soruları göndermemize gerek var mı?’ Ben de tam tersine o benim motivasyonumu köreltiyor. Niye? Benim hayatımla ilgili talip olduğum görevimle ilgili bir eksiğim yok ki… Ya da şu da olabilir yeterli bir bilgim yoktur. Danışmanlarımla konuşmam gerekir size daha yeterli bilgi vereyim diye. O bakımdan lütfen kendinize rezevr koymayın…” diye konuştu.

İmamoğlu ile Güler arasında geçen diyaloğun bir bölümü şöyle;

– HDP ile bir ittifakınız var

HDP ile bir ittifakımız yok.

– Her ne kadar siz HDP ile ittifakımız yok deseniz de siz sokakta yürürken de size yöneltilen en büyük eleştirilerden biri bu. Gördüğümüz, duyduğumuz, yaşadığımız, şahit olduğumuz, tanık olduğumuz birçok olay var ki HDP ile açık ittifaktasınız. HDP İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde niçin aday çıkarmadı sizce?

HDP’ye sorun bana niye soruyorsunuz.

– HDP’ye soralım isterseniz soralım… Mesela Sezai Temelli diyor ki “Biz niye aday çıkarmadık? Çünkü biz İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu, Ankara’da Mansur Yavaş’ı destekleyeceğiz. Şimdi siz diyeceksiniz ki ‘diyebilir bize ne bizi niye bağlar.’ FETÖ ve PKK 31 Mart seçimlerini bir ölüm kalım meselesi olarak görüyorlar. Yani bir beka sorunu olarak görüyorlar. (Terör örgütünün elebaşısı Cemil Bayık videosu yayınlandı)

“BEN NE DİYEBİLİRİM… BEN HALA BANA SORU BEKLİYORUM”

İmamoğlu: “Benimle ne alakası var. Terör örgütünün bir ferdinin konuşmasını bana izletiyorsunuz. Diyorsunuz ki buna ne diyorsunuz. Ben ne diyebilirim. Ben hâlâ bana soru bekliyorum.”

“SİZ PARANTEZ İÇİNDE BİR ŞEYLER YAZDINIZ ORAYA ALGI YARATTINIZ”

– Soru şu niçin sizi umut olarak görüyorlar kendi bekaları için…

İmamoğlu: Ben öyle bir cümle duymadım orada. Siz parantez içinde bir şeyler yazdınız oraya algı yarattınız. Terör örgütünün ne dediği benim hiç konum değil. CHP’nin sadece İYİ Parti’yle ittifakı var. Başka bir partiyle ittifakı yok. Ben İstanbul’da başkan olacaksam İstanbul’da her siyasi partinin oyuna talibim dedim…