PTT cumartesi günleri çalışıyor mu? Postaneler hangi günler açık?

PTT gündelik hayatın akışında birçok konu için vatandaşların ihiyaç duyduğu bir kurum. Mektup ve posta gönderimi, taahhütlü gönderiler gibi pek çok türde gönderi teslimi yanı sıra e-devlet şifresi alma, para çekme, emekli maaşı çekme gibi işlemler de yapılabilen PTT ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyor vatandaşlar tarafından merak ediliyor. PTT hangi saatlerde çalışıyor sorusunun cevabı haberimizde…

PTT HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

Merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT şubeleri cumartesi ve pazar günleri kapalıdır. Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri cumartesi günü 13.30 kadar hizmet vermektedir. Açık PTT şubelerini aşağıdaki numaradan öğrenebilirsiniz.

PTT İletişim Numarası: 444 1 788

PTT SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

PTT şubeleri hafta içi her gün mesaiye sabah saat 08:30’da başlar ve öğlen 12:30’a kadar devam eder. 12:30’da öğle molası veren PTT öğleden sonra saat 13:30’da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17:00’a kadar mesaiye devam eder.