PTT’nin Çiğdem Toker’den istediği tazminat reddedildi!

Toker PTT’nin tazminat talebinin reddedildiğini sosyal medyadan şu mesajla duyurdu;

Hakkımda açılmış 4 manevi tazminat davasından ikincisi de bugün reddedildi. Darısı yargılanan, özgürlüğü elinden alınan, kuşatma altındaki bütün meslektaşlarımın başına. #GazetecilikSuçDeğildir demek bile zorumuza gidiyor.

SINIR TANIMAYAN GAZETECİLER’DEN DE DESTEK GELDİ

Sınır Tanımayan Gazeteciler’den yapılan destek açıklamasında ise, “Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, “PTT'nin ayrıcalıklı şirketi” yazısında PTT'nin “itibarını zedelediği” iddiasıyla eski @cumhuriyetgzt yazarı @cigdemtoker i yargıladığı 50 bin TL'lik tazminat davasını “şartlar oluşmadığı”ndan reddetti #GazetecilikSuçDeğildir” denildi.