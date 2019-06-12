Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

PTT’nin Çiğdem Toker’den istediği tazminat reddedildi!

SÖZCÜ yazarı Çiğdem Toker'in PTT hakkında kaleme aldığı bir yazısında kullandığı ifadelerin PTT'nin itibarını zedelediği iddia edilerek 50 bin TL'lik tazminat davası açılmak istenmişti. Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi PTT'nin bu isteğini reddetti.

00:19 -
Haberler Gündem
PTT’nin Çiğdem Toker’den istediği tazminat reddedildi!

Toker PTT’nin tazminat talebinin reddedildiğini sosyal medyadan şu mesajla duyurdu;

Hakkımda açılmış 4 manevi tazminat davasından ikincisi de bugün reddedildi. Darısı yargılanan, özgürlüğü elinden alınan, kuşatma altındaki bütün meslektaşlarımın başına. #GazetecilikSuçDeğildir demek bile zorumuza gidiyor.

SINIR TANIMAYAN GAZETECİLER’DEN DE DESTEK GELDİ

Sınır Tanımayan Gazeteciler’den yapılan destek açıklamasında ise, “Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, “PTT'nin ayrıcalıklı şirketi” yazısında PTT'nin “itibarını zedelediği” iddiasıyla eski @cumhuriyetgzt yazarı @cigdemtoker i yargıladığı 50 bin TL'lik tazminat davasını “şartlar oluşmadığı”ndan reddetti #GazetecilikSuçDeğildir” denildi.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more