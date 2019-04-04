PUBG GLL Nations Royale’in Avrupa ayağında ülkemizi temsil eden oyuncular finalde hangi ülkeyi yenerek şampiyon olmuştur? (4 Nisan Hadi ipucu)

Hadi gamer bugün 19.30’da! Instagram adresinden yayınlanan ipucu sorusunda şöyle denildi: “Bugünkü ipucumuz PUBG severlere geliyor hadiciler.PUBG’nin ülkeler arası düzenlenen ilk 32’ye 32 turnuvası GLL Nations Royale’in Avrupa ayağı tamamlandı. Peki Avrupa bölgesinden 16 ülkenin takımlarının dahil olduğu turnuvada ülkemizi temsil eden oyuncular finalde hangi ülkeyi yenerek şampiyon oldu?”

PUBG TURNUVASINDA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDEN OYUNCULAR FİNALDE HANGİ ÜLKEYİ YENDİ?

CEVAP: YUNANİSTAN

PUBG GLL NATİONS ROYALE

PUBG GLL Nations Royale finalinde, Türkiye, Yunanistan'ı yenerek şampiyon oldu. Mithrain'in takım kaptanlığı yaptığını takımımız finali, 7 maçlık seri üzerinden oynadı.

İlk maçı, 32-18'lik skorla tamamlayan takımımızın ikinci maçı serverdaki sorun sebebiyle iptal edildi. Erangel'de gerçekleşen tekrar maçında da dominasyonunu sürdüren Türkiye, 32-7'lik skorla durumu 2-0'a getirdi. Sanhok ve Vikendi haritalarında oynanan diğer maçları da 32-19 ve 32-18 skorlarıyla kazanan takımımız şampiyonluğunu ilan etmeyi başardı.