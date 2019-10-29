Rabia Naz Komisyonu 18 ay sonra harekete geçiyor

Rabia Naz Vatan 11 yaşındaydı. Giresun’un Eynesil İlçesi’nde yaşıyordu. 12 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı olarak bulundu. Kaldırıldığı Görele Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Kızının ölümünün, kendisine bir polis memurunun söylediği gibi atlayarak intihar sonucu meydana geldiğine ikna olmayan baba Şaban Vatan, hak mücadelesi ve adalet arayışı içine girdi. Kişisel çaba ve olanaklarıyla ulaştığı bilgi ve bulguları sosyal medyadan paylaştı. Kamuoyunun gündemine oturan ve birçok iddianın ortaya çıkmasına neden olan soruşturma ile ilgili TBMM’de komisyon kuruldu.

KOMİSYON ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, çalışmalarına başladı.

Komisyon, Perşembe günü yapacağı toplantıda çalışma takvimini belirleyecek. İl dışına çıkma kararı da alan komisyon, ilk gezisini Rabia Naz Vatan’ın yaşamını yitirdiği Giresun'un Eynesil ilçesine yapacak. Komisyon üyeleri burada Rabia Naz Vatan’ın ölümüne ilişkin incelemelerde bulunacak, ayrıca baba Şaban Vatan ile o dönem görevde bulunan emniyet görevlileri ve avukatlarla görüşecek.

Baba Şaban Vatan, evlerinin önünde yaralı bulunduktan sonra hastanede yaşamını yitiren kızının, araç çarpması sonucu öldüğünü ileri sürmüştü. (DHA)